Pallacanestro Grosseto batte l’Affrico Firenze

Vittoria esterna importante per la Pallacanestro Grosseto nel campionato di Divisione regionale 2. La formazione allenata da coach Andrea Manganelli ha fatto la voce grossa sul campo dell’Affrico, a Firenze. I biancorossi si sono imposti 53-42 in una sfida che andava vinta per forza di cose, anche se - visto anche il punteggio - è stata una partita molto combattuta ma con basse percentuali. Contava però vincere e così è stato per la squadra di Manganelli che, nella sesta giornata del girone di ritorno, ha iniziato il primo quarto col freno a mano tirato, riuscendo comunque a chiudere la prima frazione avanti di uno, 19-18. Il ritmo nel secondo quarto non è cambiato e i maremmani non sono riusciti a sovrastare l’aggressività dell’Affrico che è stato bravo a mettere il naso davanti 30-25. Dopo l’intervallo lungo i biancorossi però sono rientrati in campo con un piglio diverso recuperando lo svantaggio e ribaltando il punteggio per 35 a 42. Ultimo periodo solo di contenimento consolidando il risultato che premia i maremmani di coach Manganelli 42 a 53.

La partita ha confermato quanto sia importante continuare a lavorare di squadra, pensare come gruppo e soprattutto divertirsi, rimanendo così tra le prime quattro del girone. Prossimo appuntamento PalAustria, nel turno infrasettimanale in programma il 28 febbraio alle 21.15 contro cus Siena. Pallacanestro Grosseto: Barabesi, Ciacci 7, Bambini 4, Franzese 11, Casanova 4, Tinti 7, Perfetti 2, Zucchini 9, Terrosi 7, Lettieri ,Erman, Martinelli. Nel fine settimana invece è arrivata la sconfitta per l’under 14 biancorossa di coach Pedicelli sul campo del Cecina, che si è imposto 83-60. Pur partendo forte, i grossetani si sono fatti rimontare dalla formazione di casa che ha tenuto la testa avanti fino al termine dell’incontro. Da sottolineare le varie assenze,che non hanno minimamente intimorito i grossetani, contro la prima della classe. Ancora da migliorare la fase difensiva. Pallacanestro Grosseto: Cappuccini, Colombini, Cocci, Pocci, Nutini, Rusu, Zinali, Buselli, Petrucci, Di Lorenzo.