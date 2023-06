"Palio Rafting" Il video report presentato domani

Presentazione del video realizzato in occasione del "Palio Rafting Ombrone". Il video realizzato dall’associazione TerramareUisp con il Contributo di Banca Tema e dell’ambito Turistico Toscana Sud sarà proiettato domani alle 15 nella sede Uisp in viale Europa. Per l’occasione saranno presenti i sindaci dei comuni rivieraschi dell’Ombrone, i rappresentanti di Banca Tema, il presidente dell’Ambito Turistico, il presidente di Uisp Grosseto. Coordina il tutto Maurizio Zaccherotti, presidente dell’associazione Terramare e Coordinatore Nazionale Uisp Acquaviva. "Per la Nostra associazione e per tutta la Uisp - afferma Maurizio Zaccherotti - questo video è motivo di orgoglio e alimenta la passione che abbiamo per il fiume e per tutta la Maremma. La nostra missione è animare il territorio e promuoverlo attraverso lo sport, l’escursionismo e il turismo sostenibile. Il video testimonia le emozioni e la determinazione di tutti i partecipanti e dell’organizzazione del Palio rafting dell’Ombrone che ricordiamo si terrà ogni anno e rafforzerà i legami tra i comuni, i cittadini e l’ambiente".