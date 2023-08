Palio Marinaro, ultimo atto Che festa per il rione Valle

Il colorito popolo vallaiolo in festa ha chiuso in bellezza l’80esima edizione del Palio Marinaro dell’Argentario. Gli eventi dedicati alla manifestazione più importante di Porto Santo Stefano terminano così, con la serata di sabato dedicata al rione vincente, a cui hanno partecipato circa un migliaio di persone.

Festeggiamenti che sono andati avanti fino a tarda notte, tra musica e cori dedicati al rione biancoceleste e ai propri vogatori, osannati dopo la vittoria arrivata al termine di una gara intensa e combattuta dopo il calar del sole di Ferragosto.

Sul palco allestito nel piazzale Sant’Andrea, oltre al capitano Luca Landini e ai dirigenti vallaioli, il mattatore e "super-tifoso" Carlo Costanzo – che aveva partecipato anche alla diretta televisiva assieme al conduttore Paolo Mastracca, ovviamente presente alla festa – ha presentato e intrattenuto sin dall’arrivo dei vogatori.

L’equipaggio del Valle, ricordiamo, ha vinto sul guzzo Scirocco con il timoniere Claudio Schiano (che ha conquistato anche il timone d’argento per le migliori girate), il capovoga Rocco Terramoccia, il secondo reme Alessandro Galatolo, il terzo Alessandro Benedetti e il prodiere Samuele Rossi.

Oltre ai due preparatori Gabriele Solari e Gianluca Santi, che hanno condotto nel corso dei mesi sotto la loro supervisione tutti gli allenamenti dei giovanissimi elementi dell’armo biancoceleste. Non poteva mancare lo stendardo dedicato alla Madonna dell’Assunta e ai tre centenari del compianto Primo Minutolo e degli asili Cuniberti e delle suore dell’Immacolata, disegnato dall’artista Luigina Loffredo. Oltre alla Coppa d’Oro, andata adesso provvisoriamente al Valle ma che, in caso di vittoria della Pilarella, sarebbe stata definitivamente assegnata al rione biancorossoblù, verso il quale non è mancato qualche sfottò dai tifosi vallaioli.

L’80° Palio Marinaro dell’Argentario, assieme a tutti i suoi eventi collaterali, va così in archivio. Ma non finisce qui: per gli addetti ai lavori arriva adesso il momento di gettare le basi per il prossimo anno – il capitano Luca Landini, dopo la gara, aveva commentato di voler presentare gli stessi ragazzi anche nella prossima edizione – e di pensare alle attività per l’edizione numero 81. L’entusiasmo del Valle è ancora alle stelle, ma gli altri rioni non staranno certo a guardare e si prepareranno al meglio durante il lungo inverno per presentarsi poi, l’estate prossima, più agguerriti che mai.

Andrea Capitani