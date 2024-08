Palio di Castel del Piano. Il programma dell’evento

Piazza Garibaldi ha iniziato la sua trasformazione, da luogo di passaggio e automobili parcheggiate ben presto diventerà terreno di corse, cavalli e contrade sfilanti. A Castel del Piano è iniziato il conto alla rovescia per una nuova edizione del Palio delle Contrade, in programma, come sempre l’otto settembre. È proprio questo giorno l’apice delle manifestazioni popolari della località amiatina per la passione che sostiene questo evento e l’attesa che lo caratterizza per tutto l’anno.

Nei giorni che precedono la carriera si scaldano i motori e vengono organizzati molti eventi collaterali. Il Comune di Castel del Piano ogni anno predispone l’organizzazione e la logistica della manifestazione a partire dal 30 agosto, per finire il 6,7,8 settembre in un susseguirsi di giorni intensi da vivere partecipando alle varie, incalzanti, fasi in cui viene scandito il Palio. Protagoniste indiscusse le quattro contrade del paese, Borgo, Monumento, Poggio e Storte.

"Il Palio a Castel del Piano – commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano – è un avvenimento che coinvolge gran parte della popolazione e un’intera settimana in cui si alternano cerimonie, riti e eventi, rievocazioni storiche e gare a cavallo. Uno spettacolo che ha bisogno di testimoni che si lascino coinvolgere, di un pubblico che sia partigiano e legato ai colori delle contrade, alla bellezza dei cavalli e al clima "infuocato" dentro e fuori le carriere".

Il Palio di Castel del Piano segue una ritualità che è anch’essa uno spettacolo a partire dalla Cerimonia delle bandiere, in programma domani, e dalla presentazione del Palio in programma domenica 1 settembre. Venerdì 6 settembre dopo le visite veterinarie dei cavalli si corrono le batterie per la scelta dei cavalli e in serata viene fatto l’abbinamento con le contrade a cui da allora sarà affidata la cura degli animali. I cavalli non scelti per la carriera dell’8 settembre corrono sabato 7 settembre il Memorial Gastone Pioli. La giornata si conclude con la procaccia e, successivamente, con le cene propiziatorie che ogni contrada fa nel proprio territorio. Domenica 8 settembre entra in scena il corteo storico che lascerà spazio solo al Palio vero e proprio dedicato alla Madonna delle Grazie.