Palio delle Contrade. Monumento ambizioso

Il conto alla rovescia è iniziato, il Palio delle Contrade è sempre più vicino e cresce l’entusiasmo tra i contradaioli. Sicuramente l’entusiasmo non manca nel Monumento. La contrada rossoblu capitanata da Diego Pelosi è la vincitrice di piazza e sta affrontando questi giorni che anticipano il Palio con serenità e tranquillità. Per Pelosi è la sua seconda carriera da capitano.

Come sono andati questi mesi di preparazione al palio?

"È stato un anno proficuo, dallo scorso 8 settembre siamo sicuramente più sereni di prima. Anno scorso uscivamo da un periodo un po’ complicato e debbo dire che la vittoria ha riportato buon umore. Per quanto riguarda lo stato di salute della contrada direi che sta bene, quest’anno c’è stata una bella partecipazione in occasione delle nostre feste e di recente abbiamo battezzato 13 nuovi contradaioli. Infine i numeri, per la cena della prova generale dovremmo essere in 500".

Il Monumento entrerà in piazza con Velluto?

"Direi di sì. Con Dino Pes abbiamo un ottimo rapporto. La sua vittoria lo scorso anno con noi e la vittoria all’ultimo palio di Siena sono per noi due garanzie su sul nome. Quello che posso dire, in generale, è che quest’anno sono andato a seguire alcune corse in provincia, ho visto cavalli e fantini e spero che quest’anno si possa avere un lotto di cavalli bilanciato".

Dopo il trionfo dello scorso anno la sua contrada ha voglia di rivincere?

"Diciamo che comunque noi abbiamo un obiettivo ed è quello. Ma siamo tranquilli, non viviamo l’astinenza da vittoria, vedremo come andrà con i cavalli e con le assegnazioni".

Negli anni il Palio di Castel del Piano è cresciuto, le amministrazioni comunali hanno investito in questa manifestazione. Le cosa ne pensa?

"Condivido e sottolineo che quest’anno l’amministrazione comunale ha avuto il coraggio di fare un importante investimento, quello di sostituire la terra in piazza e questo aumenta la sicurezza per gli animali e per i fantini. Inoltre sono stati acquistati materassi di protezione nuovi che andranno a sostituire i vecchi. In più c’è un organo dedicato a valorizzare gli aspetti storici del nostro palio. Insomma, ritengo che sia stato fatto un bel lavoro. Infine vedremo i cavalli iscritti, sarà anche questo un aspetto importante ai fini della buona riuscita dell’evento".

Nicola Ciuffoletti