Palio dei Veterani a Castiglione: le leggende in acqua per il "cencio" sul Bruna

Con la quinta edizione del Palio dei veterani, il via alle 18 di oggi, si chiude a Castiglione della Pescaia la stagione remiera. Ritorna dunque la sfida che vede impegnati i cinque rioni cittadini. In acqua tanti interpreti che hanno dato lustro negli anni alla manifestazione remiera e che si sono preparati a dovere per questa sfida amarcord. Il Palio è dedicato al centenario della nascita dello scrittore Italo Calvino, che aveva scelto Castiglione e la pineta di Roccamare come buen ritiro e luogo rigenerante, e dove ha scritto pagine indelebili della sua produzione. E l’artista fiorentina Paola Imposimato ha dipinto il drappo. Questo il programma: alle 9 nella sala del Consiglio estrazione delle corsie delle eliminatorie. Alle 10.30 la prima batteria con tre barche e a seguire quella con due. Alle 18 il Palio dei veterani e a seguire le premiazioni nel giardino della biblioteca Italo Calvino. Questi gli equipaggi. Rione Castello (colori giallo-verde, barca Rondine): timoniere Dino Serafin, remi Enrico Bonarini, Ferdinando Bartolucci, Gianluca Tonini, Marco Marchi. Rione Marina ( bianco-rosso, barca Sbriglio): timoniere Stefano Cataldi, remi Mario Magliozzi, Nicola Piccardi, Stefano Mazzei, Federico Taddei. Rione Piazza (bianco-verde, barca Branzino): timoniere Massimo Vannettim remi Vincenzo Temperani, Giuseppe Temperani, Roby Valdrighi, Massimiliano Gennari. Rione Ponte Giorgini (colori bianco-celeste, barca Delfino): timoniere Alessandro Nocciolini, remi Moreno Saletti, Corrado Lonzi, Thomas Carducci, Claudio Lonzi. Rione Portaccia (colori giallo-rosso, barca Storione): timoniere Andrea Pietrini, Fabio Signori, Massimo Berretti, Andrea Cini, Federico Re.