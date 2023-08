Girifalco, torna la disfida fra i balestrieri

Massa Marittima (Grosseto), 13 agosto 2023 – Si rinnova domani sera a Massa Marittima (Grosseto) il tradizionale appuntamento con lo spettacolo in notturna del Balestro del Girifalco, rievocazione storica medioevale e gara di tiro con la balestra, giunto alla 127ma edizione. La manifestazione quest'anno è dedicata ai 75 anni dalla nascita dell'Avis di Massa Marittima. Il Palio che andrà al Terziere vincitore di questa edizione è stato disegnato dall'artista Lapo Simeoni.

“Sarà come sempre una grande emozione per i massetani che vivono intensamente la competizione - sottolinea in una nota il sindaco Marcello Giuntini - e che ogni volta riescono a trasmettere questa loro passione anche al pubblico venuto ad assistere all'evento. Il Balestro del Girifalco è una delle rievocazioni storiche medievali tra le più spettacolari della Toscana grazie al lavoro che viene portato avanti anno dopo anno, dai Terzieri, e dalla Società dei Terzieri massetani insieme al Comune, per tramandare questa importante tradizione".