Triathlon Grosseto: Fabia Maramotti conquista il titolo toscano a Marina di Grosseto

TRIATHLON

Secondo posto femminile e titolo toscano per Fabia Maramotti. Ma anche due primi posti di categoria, tre secondi posti e due terzi posti. Una giornata di sport e grande orgoglio per il Triathlon Grosseto, che ha preso parte con ben 24 atleti alla gara di triathlon olimpico organizzata dalla società Sbr3 Triathlon nella suggestiva cornice costiera maremmana. Un appuntamento molto sentito, che ha regalato emozioni forti e risultati straordinari a Marina di Grosseto. La partenza, fissata per la tarda mattinata, ha risentito delle tipiche condizioni meteo locali: il vento e le correnti marittime hanno infatti costretto l’organizzazione a modificare il senso di percorrenza del tracciato di nuoto, reso ancor più insidioso da onde di circa 30 centimetri. Come da tradizione, la frazione natatoria (1500 metri) è suddivisa in due giri da 750 metri con l’uscita all’australiana: gli atleti, dopo il primo giro da 750, hanno dovuto affrontare un tratto di corsa sulla sabbia, spezzando il ritmo e aumentando la fatica fisica e mentale per poi rituffarsi per eseguire il secondo giro che va a completare la lunghezza dei 1500 metri. Anche la frazione ciclistica, 40 chilometri su un percorso lineare, ha messo a dura prova i partecipanti a causa del forte vento pomeridiano. Nonostante le difficoltà, gli atleti della Triathlon Grosseto hanno saputo adattarsi, organizzandosi in gruppi per fronteggiare le raffiche e mantenere un ritmo competitivo. Per il team biancorosso l risultato è stata una vera e propria pioggia di medaglie e piazzamenti di prestigio. Fiore all’occhiello della giornata, la prestazione della professionista di casa Fabia Maramotti, che con un tempo di 2 ore e 5 minuti ha chiuso al secondo posto assoluto femminile, conquistando il titolo di campionessa regionale toscana. Poi primi di categoria Claudio Tonini (M1), Francesco Palermo (M5), secondi di categoria, Guido Petrucci (M5), Riccardo Casini (M3), Michelangelo Biondi (S4), terzi di categoria Alessio Seripa (M2), Enrico Marcucci (M4).