Primavera Civica: "Chiaro segno di fallimento"

FOLLONICA"Rimpasto di Giunta: più che un rafforzamento, un chiaro segnale di fallimento politico". Questo il commento degli esponenti di Primavera Civica sull’uscita di due assessori dalla Giunta di Matteo Buoncristiani (foto), Eleonora Goti e Stefano Boscaglia, sostituti da Azzurra Droghini e Sandro Marrini. "A meno di un anno dal suo insediamento la giunta Buoncristiani è già costretta a cambiare due assessori su cinque. Questi numeri, da soli, bastano a smentire la narrazione trionfalistica contenuta nella nota della maggioranza di centrodestra – sottolinenano da Primavera civica – che parla di ’rafforzamento’ e ’compattezza’ con toni autocelebrativi lontani mille miglia dalla realtà dei fatti. La sostituzione di due membri dell’esecutivo in così poco tempo non è un atto fisiologico, come vorrebbe tentare di far credere il sindaco, ma la manifestazione evidente di una crisi politica interna, di mancanza di visione condivisa e di grosse difficoltà a gestire una macchina amministrativa che richiede serietà, competenza e coerenza". Poi l’elencazione dei problemi che secondo Primavere non sono stati affrontati: degrado urbano, politiche del turismo, gestione dei servizi pubblici e sicurezza urbana. "La maggioranza perde tempo a rincorrere equilibri interni – concludono – e a confezionare comunicati dal tono propagandistico, di cui é maestra. È a dir poco imbarazzante che, di fronte a un rimpasto che indebolisce l’immagine dell’intera amministrazione, si parli addirittura di ’fiducia al sindaco’ e di ’sfide per il futuro’, quando i primi segnali concreti di governo sono disastrosi. Al posto della trasparenza e dell’assunzione di responsabilità si preferisce lo scontro sterile con l’opposizione".