Balestro, vince Cittavvecchia. Il miglior tiro è di Paolo Martini

MASSA MARITTIMAIl Terziere di Cittavvecchia nella splendida sede di Vicolo Albizschi ospiterà il serico drappo, dipinto a Carlo Cialli ed Elena Rapaccini, conquistato con tiro perfetto dal balestriere bianco nero Paolo Martini. Un Balestro, quello numero 130, che ha visto Massa Marittima ospitare, fin dalle prime ore del pomeriggio tanti turisti saliti per assistere a questa storica rievocazione e le urla di gioia, quelle cittavvecchine per la vittoria e di delusione quelle dei borghigiani e cittannovini che hanno dovuto abbassare bandiera davanti al Terziere vincitore, hanno fatto tremare gli antichi travertini.

Il podio, annunciato dall’Araldo che ha letto il verdetto dei giurati vede, sul gradino più alto Paolo Martini che ha preceduto il suo collega di Terziere mentre il gradino più basso è stato appannaggio di Giovanni Casu di Cittannova. Era, quello di ieri, un Balestro che vedeva importanti cariche della Società dei Terzieri, presentarsi per la prima volta in Piazza come la Capitana del Popolo Beatrice Bini, che ha destato curiosità durante la sfilata per le vie cittadine, ma anche il nuovo Magistrato che è guidato da Stefano Martinozzi. La parte alta della città ha fatto capire, alla luce della forte presenza di turisti che seguivano la passeggiata dei protagonisti del Balestro, ha fatto capire che si sarebbe trattato di una edizione super affollata ed il colpo d’occhio, al momento delle evoluzioni degli sbandieratori accompagnati da perfetti musici, ed il susseguirsi dei tiri, hanno confermato che le previsioni erano giuste.

Le tifoserie di Borgo, Citaàvecchia e Cittannova prima della gara. hanno voluto, con grandi striscioni, ricordare due personaggi, Giuditta ed Andrea, scomparsi da poco ma che erano molto attivi nella vita dei Terzieri. La benedizione ai figuranti ed al pubblico presente è stata impartita dal vescovo di Massa Marittima Carlo Ciattini. Momenti di apprensione sono scattati per un piccolissimo e banale incidente, capitato ad un ragazzino, prima della gara, ha visto il pronto intervento degli incaricati della Misericordia, ma tutto senza problemi.

Dopo questa edizione del Balestro la situazione, in fatto di vittorie vede Borgo e Cittanuova in testa con 45 vittorie a testa mentre Cittavvecchia insegue a quota 39. In una edizione del Balestro non venne assegnata la vittoria.

Roberto Pieralli