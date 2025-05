Campionati Italiani Master: Trionfo della Fight Gym Grosseto nella Lotta Libera

LOTTANon solo pugilato e arti marziali ma anche lotta libera. Si tinge anche di biancorosso il Palapelicone di Ostia dove si sono svolti i campionati italiani master nelle discipline della lotta libera. Protagonisti tre atleti della Fight Gym Grosseto, che si sono distinti guadagnandosi i gradini più alti del podio. La società del presidente Amedeo Raffi, specializzata in tutte le arti di combattimento, ha messo insieme un trittico di medaglie importantissimo ottenendo due primi posti e un secondo posto con tre atleti. Mentre nella categoria dei 70 chili Boris Martinov si guadagnava l’oro, nella categoria degli 88 chili era Pojar Gheorghe a fregiarsi del titolo di campione seguito al secondo posto dal compagno di squadra Glutnic Tudor. I tre atleti di origine moldava sono un vanto della palestra di via della Repubblica per come tutti gli anni riescono a confermare il loro predominio in campo nazionale facendo incetta di medaglie. Fight Gym nacque negli anni Novanta come palestra di sport da combattimento per l’impegno profuso da Raffaele D’Amico che iniziò come atleta per proseguire come tecnico ricoprendo anche incarichi nazionali sia nel settore Savate che Kick Boxing. La sua attività si è poi specializzata anche nel settore pugilato dopo aver trovato e fissato definitivamente la propria sede nello spazio sotto la tribuna dello stadio di base ball Iannella di via della Repubblica. Nella ampia e nuova struttura trovano spazio anche altre discipline sportive per offrire all’utenza un’ampia gamma di scelta.