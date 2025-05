Mattia Porro di Grosseto è campione italiano paralimpico di tennis tavolo

TENNIS TAVOLOUn grossetano è campione italiano paralimpico di tennis tavolo. Per la prima volta Mattia Porro indossa il tricolore. Grande risultato per il giovane maremmano alle prese con la manifestazione nazionale dove, dalle gare assolute maschili di classe 1-5 dei Campionati Italiani Paralimpici di Terni sono arrivate conferme e novità.

La novità più importante per Grosseto è la vittoria del ventisettenne Andrea Porro, che ha ottenuto la medaglia di bronzo nel doppio misto e quella d’oro nel singolare di categoria. Gli atleti in gara di classe 1-5 (in carrozzina) erano 102, i classe 6-10 (in piedi) 48 e i classe 11 (intellettivo - relazionali ) 43, ai quali si sommano i 17 da classificare, per un totale di 210 partecipanti (180 uomini e 30 donne).

Mattia Porro, classe 5, tesserato per la società Invicta Pace Grosseto, è stato protagonista di un vera e propria impresa sportiva. Partito come testa di serie numero 4 ha sconfitto in semifinale il pluripremiato numero 1 Reguzzi e in una finalissima combattuta il numero 2 Malorgio, conquistanto la medaglia d’oro e l’ambito titolo nazionale.

