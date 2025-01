Palestra comunale. Bando per la gestione

È stata pubblicata la manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di organizzazione tecnica, vigilanza e accoglienza della palestra comunale e per l’uso occasionale del campo da gioco del Palazzetto dello Sport. Il Comune di Monterotondo punta sempre di più sullo sport e nelle prossime settimane intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare operatori economici da invitare a successiva procedura per l’affidamento dei servizi sopra citati. L’affidamento avrà una durata complessiva di 24 mesi e la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro lunedì 10 febbraio alle 12 . Gli interessati dovranno consegnare i documenti all’Ufficio protocollo del Comune guidato dal sindaco Giacomo Termine attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected]

Sul sito del Comune è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria.