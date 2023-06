Palazzo Aldobrandeschi ha 120 anni

Palazzo Aldobrandeschi ha aperto le porte alla cittadinanza per le celebrazioni dei suoi 120 anni. In una sala Pegaso gremita di autorità civili e militari, si è tenuta la conferenza che ha consentito di ripercorrere la storia di questo edificio, con il contributo degli architetti Pietro Pettini e Stefano Sagina e della direttrice dell’Archivio di Stato Eloisa Azzaro. Hanno partecipato alla festa numerosi sindaci e assessori del territorio, esponenti delle associazioni di categoria e del mondo economico. Al termine della conferenza è stata inaugurata la mostra con la visita del Palazzo della Provincia, che per questa speciale ricorrenza è rimasto aperto fino alle 21. La festa è poi proseguita all’esterno, in piazza Dante Alighieri, con i brani eseguiti dalla Filarmonica Città di Grosseto e il buffet finale a cura degli studenti del Lorena, che hanno anche preparato la Bavarese, ovvero il dolce inserito nel menù di 120 anni fa, per la festa di inaugurazione avvenuta il 31 maggio 1903. "È stato un pomeriggio carico di emozione, – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia –. La mostra non è solo l’occasione per ripercorrere la storia della città e dell’intero territorio provinciale ma anche per aprirsi alla comunità".