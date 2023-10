Padel per beneficenza. Oggi c’è la "Pink Cup"

Giornata clou quella di oggi per la " Pink Padel Cup". Un torneo tutto al femminile aperto a tutti i livelli di gioco. "Il Progetto europeo "Pink Padel 2" del Follonica Sporting Club e dell’associazione “Insieme in Rosa“ nasce con l’idea di offrire sostegno all’aggregazione femminile – spiega Donatella Guidi, presidente della onlus – e alle cause benefiche e si inserisce nelle raccolte fondi tese alla ricerca oncologica e per l’acquisto di strumentazione sanitaria da donare agli ospedali della Provincia di Grosseto".

La presidente ha ricordato l’obiettivo di quest’anno finalizzato alla raccolta fondi per il reparto di anatomia patologica dell’ospedale di Grosseto dove andranno una telecamera per il microscopio e un monitor, con la peculiarità che quest’ultimo permette di condividere con altri centri di eccellenza le casistiche oncologiche complesse. Venendo alla formula del torneo: le partite sono state organizzate con una fase iniziale a gironi con tabellone finale ad eliminazione diretta. Incontri con un set a 6 games con "vantaggio Fit Tpra" con tie-break a 7 punti sul punteggio di 6 giochi pari. Sul punteggio di 40 pari si gioca con la regola dei vantaggi. Se non viene aggiudicato il gioco e si ritorna sulla parità, si gioca il punto decisivo che aggiudica il gioco. Il giocatore alla risposta decide il lato dal quale rispondere. L’inizio è fissato per le 10 di stamani con pausa prevista alle 13. A seguire aperitivo e pranzo pausa e ripresa con le partite del pomeriggio dalle 15 e con altre sorprese. "Si richiede di arrivare puntuali e pronti ai campi con abbigliamento sportivo idoneo al fine di poter iniziare in orario" chiedono dall’organizzazione. Per le prenotazioni chiamare Chiara 389 689 6494 o Giulia 328 2195361.