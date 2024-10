Ottobre in rosa. Libertas Pattinaggio promuove il messaggio

Ottobre si tinge di rosa per ricordare quanto la prevenzione possa salvare vite. Un messaggio da sponsorizzare. E per farlo, sono scesi in campo anche gli atleti del Gs pattinaggio Libertas Grosseto. Un fiocco rosa tra le mani, un fiocco rosa nelle mani dei giovani: donne e uomini del domani. Un fiocco rosa appeso alla rete del luogo dove passano il loro tempo per allenarsi e una maglietta rossa, rossa come il colore del cuore, perchè quando metti il cuore nella realizzazione di qualsiasi cosa, il risultato non può che essere migliore.