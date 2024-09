Ospedale di Castel del Piano: "Medicina generale è a rischio"

AMIATA

I sindaci di Arcidosso e Castel del Piano lanciano l’allarme: mancano i medici di medicina generale e il presidio amiatino entra in crisi. Il problema segnalato da Jacopo Marini (sindaco di Arcidosso) e Cinzia Pieraccini (sindaca di Castel del Piano) è diffuso, cioè è presente anche in altri territori della provincia ma non per questo è da sottovalutare. "Le comunità di Castel del Piano e Arcidosso – spiegano Marini e Pieraccini – rischiano di subire ben presto una crisi nel presidio di medicina generale. Il trasferimento di un medico e il pensionamento di un altro medico sono una prospettiva che, in assenza di soluzioni alternative (e cioè di medici in sostituzione) può determinare un vuoto del presidio sanitario di base". I sindaci di Castel del Piano e Arcidosso sono allertati e si sono mobilitati per sollecitare da parte della Asl Toscana Sud Est la costruzione rapida di risposte concrete. "Abbiamo chiesto fin da subito un incontro con la Regione Toscana – proseguono Marini e Pieraccini – per cercare di trovare delle soluzioni a delle criticità che rischiano di essere croniche soprattutto per territori come quello amiatino". Va detto che i sindaci, dinanzi a questo tipo di problemi, possono fare direttamente ben poco anche se ribadiscono: "L’iniziativa politica sarà sicuramente forte – commentano i primi cittadini amiatini - mobilitando, se necessario, la popolazione". La Regione ha intrapreso un importante percorso per valorizzare le aree interne. Per riuscire a cambiare rotta e quindi tornare a rendere i paesi più marginali nuovamente attrattivi servono in primo luogo i servizi. Questo è il parere dei due sindaci: "Se vogliamo valorizzare e promuovere le aree interne – dicono Marini e Pieraccini – anche alla luce della stesura della prossima legge regionale, i servizi essenziali come la sanità devono essere considerati una priorità e garantiti, altrimenti – concludono – il rischio è avere cittadini di serie A e di serie B con il conseguente spopolamento delle nostre aree". Ancora una volta dunque i due Comuni, Arcidosso e Castel del Piano si trovano fianco a fianco, lo hanno fatto in passato per promuovere attività culturali o per firmare protocolli in materia di sicurezza. Oggi sono di nuovo a braccetto per affermare il diritto alla salute dei loro cittadini.

Nicola Ciuffoletti