Orchestra "Città di Grosseto" agli Industri . Concerto dedicato a Schumann e Beethoven

L’orchestra sinfonica "Città di Grosseto" al teatro degli Industri di Grosseto. Oggi alle 18 si terrà un programma per pianoforte e orchestra dedicato a Schumann e Beethoven, con biglietti al costo di 10 euro e prevendita telefonica (333/5372994). Vendita dei biglietti anche agli Industri fino a un’ora prima dello spettacolo. L’orchestra sarà diretta da Giovanni Ferrauto (nella foto), il pianista solista sarà Maurizio Barboro. Il programma prevede l’esecuzione del Concerto in La minore per pianoforte e orchestra opera 54 di Robert Schumann e della Sinfonia n. 4 in Si bemolle maggiore opera 60 di Beethoven. Il direttore d’orchestra Giovanni Ferrauto si è diplomato in Pianoforte e in Composizione al Conservatorio "Bellini" e nel 1988 ha conseguito il diploma di Musica corale e Direzione di coro al Conservatorio S. Cecilia di Roma. Nel 1992 ha vinto il Concorso internazionale di composizione "Fiumara D’Arte" e ad oggi è annoverato fra i compositori italiani maggiormente significativi. Le sue opere sono state commissionate ed eseguite al cui il Teatro Massimo Bellini di Catania, il Teatro Massimo di Palermo, la Wiener Symphoniker Kammer Verein, l’Orchestra classica di Madeira e l’Orchestra di Stato del Messico. Il pianista Maurizio Barboro ha tenuto più di 900 concerti in Europa, Stati Uniti, America Centrale e Asia. Continuatore della tradizione della grande scuola pianistica italiana, ha costruito e approfondito il suo repertorio studiando e perfezionandosi per oltre trent’anni sotto la guida della pianista Lya De Barberiis conseguendo, dopo il diploma con il massimo dei voti, anche il diploma di alto perfezionamento all’Accademia nazionale di S. Cecilia.