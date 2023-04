Orbetello, due stabilimenti balneari nel mirino del fisco: evasione da oltre 2 milioni di euro

Orbetello (Grosseto), 21 aprile 2023 – Due milioni non dichiarati al fisco e la Finanza 'stanga’ due stabilimenti balneari di Orbetello (Grosseto). Le fiamme gialle grossetane hanno recentemente concluso due verifiche nei confronti di stabilimenti balneari della zona sud della provincia. Ispezioni che hanno riguardato, oltre al servizio di spiaggia, anche quello di bar, ristorazione, parcheggio auto dedicato ai clienti e noleggio di biciclette utilizzate per le escursioni. Dai controlli è emersa materia imponibile non dichiarata per oltre 2,1 milioni di euro, ricavi non contabilizzati per 366 mila euro ed Iva evasa per 351 mila euro, che sono stati segnalati all'Agenzia delle entrate per il recupero a tassazione. Dopo i riscontri sul posto effettuati la scorsa estate negli stabilimenti balneari, i finanzieri hanno proseguito nei propri uffici le attività ispettive analizzando i documenti sulla ricettività e l'operatività dei bagnetti. Dalle verifiche emergeva anche la collaborazione 'in nero’ di due lavoratori.