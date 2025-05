Orbetello Book Prize. I nomi dei tre finalisti e il tributo a Ben Pastor

Decisi i nomi dei tre finalisti per l’Orbetello Book Prize, il premio letterario cardine della manifestazione che dal 27 al 29 giugno si svolgerà nei Giardini Chiusi della cittadina lagunare. Quarta edizione per la manifestazione realizzata in collaborazione tra l’agenzia ZigZag e il Comune. A salire sul palco saranno i finalisti Enzo Fileno Carabba per ‘L’arca di Noè’ (Ponte alle Grazie), Paola Mastrocola per ‘Il Dio del fuoco’ (Einaudi) e Romana Petri per ‘La ragazza di Savannah (Mondadori). Menzione speciale a Nikolai Prestìa per ‘La coscienza delle piante’ (Marsilio).

"Solitudine, sopravvivenza, esplorazione, insicurezze, crisi e fallimenti – anticipano gli organizzatori – sono il filo rosso che tiene legati i romanzi finalisti, che si stende sul crinale delle fragilità umane e le fa dialogare tra loro in un colloquio immaginario". A ricevere il premio Tributo alla Carriera sarà invece Ben Pastor, scrittrice italo americana, nata a Roma, figlia di padre abruzzese di Bisenti, che ha vissuto a lungo negli Stati Uniti. "Nota e apprezzata come scrittrice di romanzi storici – affermano gli organizzatori – Pastor è sempre stata poco affascinata dal presente, ma desiderosa di cambiamenti autentici".

"In tempi di impazienza e gratificazione istantanea – dichiara Ben Pastor - la scelta di leggere e giudicare un autore degno di riconoscimento ha di per sé grande valore. L’Orbetello Book Prize alla Carriera rappresenta qualcosa di ancora più significativo: l’approvazione della giuria per un intenso impegno pluridecennale. Vuole dire stima, cura, affetto collegiale. Di tutto questo sono estremamente grata".

I tre giorni saranno presentati anche per questa edizione da Carola Carulli, giornalista del Tg2 Rai e scrittrice. A decretare i finalisti è stata la giuria presieduta per il quarto anno consecutivo da Paolo Di Paolo e composta da Ritanna Armeni, Fausto Carotti, Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Silva Gentilini, Lorena Manini, Eugenio Murrali, Sandra Petrignani e Giorgio Razzoli. Il vincitore sarà deciso durante le tre serate dai 120 membri del gruppo Amici del Parco della lettura.

"Saranno tre giorni importanti per la nostra comunità – dice Maddalena Ottali, assessore alla cultura e al turismo – e per chi avrà il piacere di condividere con noi questi nuovi momenti offerti dal nostro premio". "Siamo alla quarta edizione di Orbetello Book Prize – dichiara Paolo Di Paolo - e siamo contenti di avere sul palco Ben Pastor, autrice con una carriera di lungo corso e molto legata al lavoro sul romanzo storico".

Riccardo Bruni