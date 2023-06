Opportunità di lavoro La Roqqa, serve personale

L’ex hotel Don Pedro è diventato La Roqqa e rappresenta il primo progetto con cui debutta Erqole, società del Gruppo Qarbo Ab, fondata dall’imprenditore svedese Conni Jonsson. In vista dell’apertura, in programma a luglio, la società è ancora alla ricerca di personale. Una ricerca che è già iniziata mesi fa e che attraverso un piano recruiting specifico è riuscita ad ottenere 134 collaboratori già assunti, altri 9 in corso di valutazione per diverse funzioni (in totale ci sono 27 posizioni ancora aperte). "L’obiettivo – dice Fabio Bucciarelli, amministratore delegato di Erqole – è offrire un’accoglienza inedita per gli ospiti ed è proprio la sostenibilità e la responsabilità sociale a guidarne ogni attività".

È nella gestione del personale che la sostenibilità sociale si sta già esprimendo, mettendo al centro il benessere dei collaboratori, consapevoli del fatto che per poter far vivere agli ospiti un’esperienza autentica è necessario che, prima di tutto, siano loro i migliori ambassador. Lo scorso anno, la società, ha sottoscritto "Invest in Tuscany", un protocollo d’intesa con la Regione Toscana ed il Comune di Monte Argentario a supporto delle attività di recruiting e formazione messe in campo. "È stato così possibile – si spiega – attirare nuovamente in Italia giovani talenti che avevano scelto di andare all’estero alla ricerca di percorsi professionali stimolanti. Tra questi, ad esempio, Stefania Franceschi, 27 anni, e Federica Lombardo, 23 anni, entrambe di Porto Ercole, che sono tornate per far parte della squadra La Roqqa".

Dei 134 già assunti, l’età media è 38 anni, 95 provengono dalla Toscana, di cui 41 da Monte Argentario.

La società punta a valorizzare i talenti del territorio e i collaboratori selezionati sono stati assunti a partire dal 2 maggio per poter frequentare un programma di corsi, attività ricreative e di team building, oltre che partecipare a iniziative di "cittadinanza attiva" per la comunità locale.