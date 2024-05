Operazione "Mare Pulito". Via i rifiuti dai fondali

Operazione "Mare Pulito" e tanto materiale raccolto dal fondale del porto di Porto Ercole. Si è tenuta ieri mattina l’iniziativa ambientale organizzata dall’Associazione Diportisti Porto Ercole e dall’Accademia Mare Ambiente, con il contributo del Rotary Distretto 2071, il patrocinio del Comune di Monte Argentario e la collaborazione della Capitaneria di Porto, che ha controllato che tutto si svolgesse in sicurezza. Un evento a cui hanno partecipato tanti volontari, con i sommozzatori che si sono immersi nello specchio acqueo portoercolese con l’obiettivo di rendere più pulito il mare del paese argentarino e sensibilizzare i tanti bambini della scuola presenti al rispetto dell’ambiente. Hanno partecipato i centri Argentario Divers Porto Ercole, Argentario Scuba Point, Halaveli Diving Argentario, Full Dive Diving Center Porto Ercole, la Donzella Dive ‘n’ Tour, Maremma Diving, Il Nostromo Diving Center, Isla Negra e Obi Diving Argentario. Difficile quantificarlo con precisione, ma tanto è stato il materiale raccolto durante la mattinata dal fondale del porto, dai ferri vecchi fino alle plastiche, copertoni, sedie, bottiglie, attrezzatura da pesca e tanto altro. Nunzia Costantini del Rotary Club Orbetello Costa D’Argento, a capo della commissione End Plastic Soup Tuscany Nation, ha spiegato che "tra le cose che vogliamo fare c’è la pulizia dei porti, un’azione dimostrativa per sensibilizzare le persone e le scuole al problema dell’ambiente. Il progetto è diviso in tre parti a livello regionale, con i porti di Monte Argentario, Viareggio e Livorno. Nelle scuole inseriremo una cartellonistica grazie a Mare Vivo, educheremo gli insegnanti per trasmettere il tutto ai ragazzi".

"Iniziativa che serve a sensibilizzare la popolazione – ha aggiunto Massimo Barlettani, presidente dell’Accademia Mare Ambiente –. Stando attenti a non gettare l’immondizia, in particolare la plastica. Stiamo attivando dei progetti con il Rotary Club per tenere la plastica sotto controllo in mare".

Andrea Capitani