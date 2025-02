"Open Day" alla scuola: "Galilei"

La scuola Galileo Galilei concede il bis. Dopo il primo "Open day", che ha visto un’ampia partecipazione, la scuola secondaria di primo grado è pronta ad aprire nuovamente i battenti, "in modo da venire incontro – si spiega dalla scuola – alle tante richieste che sono pervenute all’istituto".

Il nuovo appuntamento è fissato per domani dalle 17 alle 19 nella scuola di via Garigliano. "Ai partecipanti – si spiega ancora – verrà fornita l’opportunità di provare i laboratori e conoscere l’offerta didattica dell’istituto scolastico. Verranno proposte, a tal proposito, molte attività con l’intento di coinvolgere gli studenti. Dalle scienze, alle lingue straniere, passando per l’utilizzo della stampante 3D e le attività in palestra".