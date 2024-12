Open Day alla "Leonardo Da Vinci". Inaugurata la biblioteca ‘Reading Room’

Si è svolto ieri pomeriggio alla scuola media "Leonardo Da Vinci", con tanto di concertino dei giovani allievi, (la scuola è a indirizzo musicale) il tradizionale open day rivolto ai genitori degli alunni delle quinte elementari. E l’open day è stata l’occasione per inaugurare la biblioteca "Reading Room", ovvero un’aula di lettura implementata da nuove tecnologie digitali realizzata attraverso il progetto Team (Together every one a chieves more) realizzato con i fondi del Pnrr. Per l’Istituto Comprensivo Da Vinci (sette scuole) i soldi stanziati, (fonte di finanziamento New GenerationClassroom), sono stati circa 137mila euro.

"L’educazione alla lettura – ricorda la dirigente scolastica, Barbara Bernardini – non solo è una delle finalità principali dell’azione didattica della scuola di oggi, ma è anche una grossa sfida per la comunità educante, in un’epoca storica dalla piattaformizzazione della cultura del sapere e delle conoscenze. La scuola deve educare a pensare e non ai pensieri come diceva il maestro Alberto Manzi, a cui il nostro Istituto comprensivo è intitolato. Per la realizzazione di questo importante progetto – conclude la dirigente dell’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci, Barbara Bernardini – vorrei ringraziare innanzitutto tutto il nostro personale scolastico, poi il gruppo di lavoro, la progettista del gruppo di lavoro la professoressa Rita Canale, la direttrice dei servizi generali e amministrativi Anna Davì, la prima collaboratrice dottoressa Annalisa Manzo e infine la collaudatrice la maestra Giovanna Pizzinelli".

A.C.