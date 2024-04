Olimpiadi di Problem Solving. La scuola media alle finali

La scuola media di Pitigliano è giunta in finale alle Olimpiadi di Problem Solving -Workshop Coding. Al Campus universitario di Cesena i ragazzi della 3^B, guidati dal professor Daniele Grillo, hanno disputato le finali presentando il loro videogioco "sostenibile" dal titolo "Noi siamo il futuro agenda 2030". Un’esperienza unica che ha visto l’Istituto di Pitigliano arrivare in finale come unica scuola toscana tra oltre 20mila studenti delle scuole italiane partecipanti. I ragazzi hanno mostrato grandi doti oratorie che hanno stupito un pubblico di esperti accademici e appassionati. Per la sezione OPS "Olimpiadi di Matematica" l’alunna Noemi Morini si è classificata al settimo posto a livello regionale. "Sento il dovere di ringraziare i docenti e gli alunni – afferma la preside Anna Rosa Conti –. Aderire a queste iniziative aiuta a crescere".