Olga Amelchenko al "Grey". Gli Amerikans nella Cavallerizza

Nuovo appuntamento oggi nel teatro Fonderia Leopolda di Follonica con il "Grey Cat" che propone il concerto dell’"Olga Amelchenko Quartet" (alle 21.30). L’"Olga Amelchenko Quartet" è una band internazionale che riunisce giovani musicisti della scena jazz parigina. La band apre un campo di sperimentazione, attraverso il quale le composizioni della giovane sassofonista fondono le sue influenze del jazz moderno con il Folk e il Rock.

In apertura il quartetto di Lorenzo Simoni, che include alcuni dei migliori giovani musicisti in Italia: il repertorio proposto è caratterizzato da composizioni originali che mettono in risalto ed uniscono le esperienze di ciascun componente. In apertura alle 20.30 nel Foyer del Teatro Leopolda di Follonica la lezione di jazz a cura di Maurizio Franco "Il jazz in Russia e nei paesi dell’Est dagli anni Venti alla caduta del muro di Berlino". Alle 23.30 nel Chiostro Fonderia Leopolda in collaborazione con Android Feelings Lazy Lazarus live con Waterloop dj set.

A Grosseto, invece, l’arena Cavallerizza sulle Mura medicee ospiterà il concerto degli Amerikans, evento promosso dall’Istituzione Le Mura e dall’associazione Polis 2001. Il complesso AmeriKans sarà sul palco dell’Arena con musica e canzoni degli Anni ‘60, ’70 e ’80.

Sul palco la cantante Cristina Baccini, il cantante Claudio Vizzino, Paolo Pozzi chitarra acustica, Manuele Maniaci chitarra solista, Antonio Derrico batterista, Roberto Calussi, basso Roberto Luongo (ex gloria nazionale del bassball), leader del gruppo alle tastiere. l’ingresso al concerto è libero e gratuito fino ad esaurimento di posti. Per informazioni telefonare al 347 - 2299737.