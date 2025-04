Oggi riunione dell’assemblea ’Caso residenze’ in Consiglio. Ma il punto resta ’secretato’

Si riunisce oggi alle 14.30 il consiglio comunale follonichese che dovrà discutere su un ordine del giorno composto da undici punti, ma uno su tutti promette di tenere impegnata l’assemblea, il primo che sarà affrontato: le spiegazioni che il sindaco Matteo Buoncristiani dovrà dare ai consiglieri in seguito alla serie di domande presentate dalla minoranza sulla residenza dello stesso primo cittadino. Ma sarà materia riservata ai consiglieri, perché per decisione del sindaco il punto sarà discusso in seduta segreta e non pubblica.

Una decisione, questa, che ha sollevato più di una rimostranza da parte delle forze politiche di opposizione che avrebbero voluto – come hanno spiegato – un atteggiamento "più trasparente", ovvero una spiegazione alla quale potessero essere presenti anche i cittadini interessati. Toccherà quindi a Buoncristiani spiegare non solo la situazione della sua residenza, ma anche le ragioni per le quali ha ritenuto invece opportuno fare questa scelta di ’segretezza’.

La questione è nota. I consiglieri di minoranza hanno chiesto di conoscere se corrispondesse al vero il fatto che il sindaco, almeno per un certo periodo di tempo, avesse dichiarato una residenza diversa da quella della sua famiglia e se l’abitazione nella quale aveva dichiarato di vivere fosse, in realtà, stata affittata a turisti. Secondo i consiglieri di opposizione, se tutto ciò corrispondesse al vero, si potrebbe configurare un’evasione fiscale di Imu e Tari. E su questo aspetto sarebbe già pronto un esposto che, anche in base alle spiegazioni che emergeranno oggi, potrebbe essere presentato in Procura.