Oggi prima uscita dei carri allegorici

Torna l’appuntamento con il Carnevale di Pitigliano, con le fantasiose sfilate dei carri allegorici e il corteo mascherato, a cui si aggiunge anche quest’anno un fitto programma di eventi. L’apertura ufficiale dei festeggiamenti con la prima uscita dei carri allegorici si terrà oggi alle 14,30, mentre le successive domenica 11 febbraio e martedì 13 febbraio, sempre alla stessa ora.Quest’anno è prevista anche una lotteria con l’estrazione del primo premio, che consiste in una crociera per due persone. E ci sarà la possibilità di partecipare al photocontest per eleggere la miglior maschera e il miglior gruppo mascherato. "Il Carnevale di Pitigliano si sta ritagliando uno spazio di notorietà sempre maggiore – afferma Claudia Elmi, assessore al Turismo – grazie all’impegno dell’associazione Carnevale Pitigliano". La festa si apre oggi alle 14,30 con la partenza da piazza Nenni della sfilata dei carri allegorici e dei cortei mascherati, che raggiungeranno la piazza della Repubblica, dove i festeggiamenti proseguiranno con balli in maschera, con Djset MR Kikko e animazione a cura di Giovi Perez. Ci saranno una zona street food, i gonfiabili per bambini e sarà possibile farsi scattare delle fotografie da Andrea Mearelli per partecipare al photocontest per eleggere la miglior maschera e il miglior gruppo mascherato.