Il seminario. I ’Desideri’ di Igor Sibaldi

’Desideri’ è il titolo del seminario che Igor Sibaldi terrà sabato 31 maggio nella sede di Mantica (in via Cere, a Grosseto) per il quale sono già aperte le iscrizioni (i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo www.compagniamantica.it/prenota/desideri).

"Sibaldi, filologo, narratore e studioso di psicologia del profondo – dicono gli organizzatori –, ha scelto la sede di Mantica, a Grosseto, per ospitare uno dei suoi seminari più attesi, ovvero ’Desideri’. Un’occasione preziosa per esplorare la potenza trasformativa del desiderio, intesa non solo come motore del cambiamento, ma come chiave di accesso alla propria autenticità. Sibaldi accompagnerà i partecipanti in un viaggio intenso e pratico per imparare a formulare desideri chiari e profondi, strumenti fondamentali per ritrovare la direzione e diventare autori della propria vita".

Il seminario prenderà il via alle 10 e andrà avanti fino alle 18 (con la pausa pranzo dalle 13 alle 15) e prevede un costo di iscrizione di 130 euro.

"Ad arricchire ulteriormente la visita di Igor Sibaldi in Maremma – dicono ancora gli organizzatori – venerdì 30 maggio alle 17.30 a Castiglione della Pescaia si terrà anche una conferenza di presentazione del suo nuovo libro, nella biblioteca comunale Italo Calvino. Il volume, edito da Mondadori, si intitola “Come non essere stupidi” e rappresenta un affondo ironico, provocatorio e profondamente liberatorio nelle zone d’ombra della nostra intelligenza quotidiana. Un vero e proprio check-up psicologico per riconoscere (e trasformare) i meccanismi che ci bloccano, spesso senza che ce ne accorgiamo. Un incontro aperto al pubblico per entrare in contatto diretto con il pensiero di Igor Sibaldi e lasciarsi ispirare dal suo approccio originale e potente alla crescita interiore".