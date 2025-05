Contributi per pesca e acquacoltura

Innovazione, sostenibilità e promozione nel settore della pesca e dell’acquacoltura, questo il tema dell’incontro che si è tenuto ieri mattina a Monte Argentario per presentare i bandi del Gal Pesca e Acquacoltura (Galpa), gruppo di azione locale che supporta l’azione di attori pubblici e privati nei settori della pesca e dell’acquacoltura sul territorio toscano nell’ambito del Feampa 2021-2027, il Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura.

L’incontro si è tenuto nella sala consiliare dove sono stati presentati i bandi relativi a Misura Azione 4E, progetti pilota non commerciali per tecniche di acquacoltura sostenibili e diversificazione delle specie allevate; Azione 5E, "studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell’efficienza dell’uso delle risorse, minimizzazione dell’impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti e attrezzature nuove o migliorate. Trasferimento e test di innovazioni tecnologiche", con una dotazione finanziaria complessiva di 750mila euro; Azione 1G, campagne promozionali dei prodotti della pesca e acquacoltura; Azione 2G, "campagne di informazione, comunicazione ed educazione alimentare e ambientale a livello nazionale, regionale o transnazionale per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura", con una dotazione finanziaria complessiva di 540mila euro.

I bandi 4E-5E si rivolgono a Micro e Pmi del settore acquicolo, associazioni e organizzazioni riconosciute del settore, organizzazioni di produttori e loro associazioni e pubbliche amministrazioni. I bandi 1G-2G, invece, sono strutturati per Micro e Pmi, organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute e pubbliche amministrazioni.