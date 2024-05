Oggi l’ultimo saluto a Luca Barni. La famiglia autorizza l’espianto

Si svolgeranno oggi i funerali di Luca Barni, l’uomo di 46 anni che ha perso la vita nell’incidente stradale accaduto intorno alle 12.30 di ieri sulla "Sp 158", nei pressi del bivio per Cala Violina. Il feretro si trova nella cappella del commiato, a Follonica, a fianco della chiesa di San Leopoldo, e da lì partirà per raggiungere Grosseto per essere cremato. La famiglia ha dato l’autorizzazione all’espianto degli organi.

Barni era residente a Scarlino Scalo e lavorava a Castiglione, nell’azienda Fredditalia, dipendente però di una cooperativa. Mercoledì stava rientrando a casa dopo aver concluso il turno di lavoro alla guida della sua auto, viaggiando da solo.

Per cause che dovranno essere accertate dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi, al chilometro 9 della strada provinciale ha perso però il controllo del veicolo e dopo aver invaso la corsia opposta è finito addosso al guardrail laterale che, in quel punto, presenta un varco per consentire l’accesso ad una strada che conduce ad una struttura privata. L’impatto, violento, non ha purtroppo lasciato scampo all’uomo e vani sono risultati i tentativi di soccorso prestati dal personale sanitario. Era stata fatta intervenire anche l’eliambulanza "Pegaso", oltre all’ambulanza della Croce rossa della Delegazione di Castiglione.

Lascia la moglie e una figlia ancora adolescente.