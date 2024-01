Oggi il galà di presentazione del Carnevale

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per il Carnevale di Follonica 2024. I carri, le mascherate e le reginette degli otto rioni torneranno sul circuito del lungomare nelle quattro domeniche di febbraio 4, 11, 18 e 25 con inizio delle sfilate alle 14,30, ma l’appuntamento più imminente è quello in programma oggi alle 16,30 nella prestigiosa cornice del Teatro Fonderia Leopolda che per la prima volta ospiterà il galà di presentazione dell’edizione 2024. Si scopriranno i temi scelti dagli otto rioni: Capannino, Cassarello, 167 Ovest Campi alti al mare, Centro, Chiesa, Pratoranieri, Senzuno e Zona Nuova. Assieme al vernissage degli otto soggetti i rioni sveleranno al pubblico, anche le otto reginette. Durante il pomeriggio verrà anche ufficializzato e presentato il programma definitivo di tutto il carnevale con le iniziative collaterali.