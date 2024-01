Oggi gara di sub di pesca in apnea

È tempo di prepararsi a tuffarsi nell’emozione della pesca in apnea, un’esperienza che si mescola magicamente con il fervore del Carnevale di Follonica che sta per iniziare. La 34esima edizione della Coppa Carnevale è alle porte, pronta a regalare a tutti gli appassionati un’avventura indimenticabile tra mare, amici e competizione. L’appuntamento è fissato per oggi alla Lega Navale, situata in viale Italia 321. Il ritrovo è programmato per le 7.30 di mattina, garantendo una giornata intensa all’insegna dello spirito sportivo e della condivisione. La Coppa Carnevale è un’occasione unica per mettere alla prova le proprie abilità di pesca in apnea come ogni anno in un contesto vivace e festoso. Il mare diventa il palcoscenico di una competizione appassionante, dove gli amanti di questa disciplina possono sfidarsi in una gara avvincente.