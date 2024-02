Oggi è la "Giornata del Malato"

Oggi ricorre la giornata mondiale del malato e a tal proposito Paola Pasqualini, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto ha ricordato. "È un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo di noi medici – ha detto –. La nostra professione ci investe del compito di avere a che fare con le persone nella vita di tutti i giorni e nei momenti più delicati dell’esistenza di ognuno, come la malattia, seguendo i principi sui quali abbiamo giurato e ciò che prevede il nostro Codice deontologico. Principi che si possono riassumere nell’impegno di curare tutti, perché ogni vita conta". Poi ha proseguito. "Curare la persona – continua Pasqualini – alleviare il dolore e la sofferenza: qui sta il senso e la vocazione dell’essere medici. Fare il bene, operare per il bene della persona e della comunità. Perché la salute è un diritto primario e il ruolo dei medici è cruciale per garantirlo a tutti secondo i principi di universalità, uguaglianza, equità, nonostante i tagli alla sanità che provocano inevitabilmente carenze, disfunzioni e disservizi". Infine conclude. "In questa giornata – ha concluso – noi medici dobbiamo ribadire con la massima decisione il nostro appello affinché investire risorse nella sanità sia una priorità della politica a livello nazionale e locale, proprio perché la cura e l’assistenza delle persone malate sono legate al principio della salute come bene comune primario".