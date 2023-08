Oggi c’è l’inaugurazione della mostra itinerante ‘Geometrie senza tempo’

1E’ in programma oggi a Pitigliano l’inaugurazione della mostra itinerante "Geometrie senza tempo". Un’iniziativa interessante, quella che si svolgerà nella "Piccola Gerusalemme", e che è stata organizzata in collaborazione con La Casa di Hilde Piancastagnaio, la Commissione provinciale per le pari opportunità, la Proloco di Pitigliano, la Misericordia di Piancastagnaio e il Centro Culturale "Fortezza Orsini" Aps. L’appuntamento è alle 21 nella suggestiva terrazza panoramica di San Michele. La mostra potrà essere visitata fino al 10 settembre.