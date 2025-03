Oggi alle 12 ci sarà un minuto di silenzio

Sconvolti gli studenti del "Geometri". All’ora di uscita occhi gonfi, rossi e sguardi bassi. Nessuna parola, nessuna voglia di dire qualcosa. "La scuola, unitamene all’Ufficio scolastico territoriale, esprime profondo dolore per quanto accaduto a una nostra studentessa – dice il dirigente scolastico Angelo Costarella (nella foto) –. Domani (oggi per chi legge, Ndr) alle 12 tutta la comunità scolastica si fermerà per un minuto nel quale testimoniare la vicinanza ad Aurora e alla sua famiglia. Quella che stiamo vivendo è una vera e propria tragedia che sta mettendo tutti noi a dura prova, a partire dalla famiglia alla quale il destino ha sottratto una figlia, ai compagni che hanno vissuto in prima persona il dramma, ai colleghi che stanno gestendo lontano da Grosseto una situazione così difficile e complessa, mostrando sensibilità, professionalità e senso del dovere".

E ieri la scuola ha vissuto una giornata sospesa fra il dolore e l’incredulità, con molti degli studenti che hanno appreso la notizia addirittura dai social e poi via via attraverso un rincorrersi prima di voci e poi – purtroppo – di conferme. Sono stati gli insegnanti a doversi far carico di raccontare quanto accaduto ai proprio studenti. Un passo difficile, triste, che ha richiesto tutta la delicatezza dei docenti. Una notizia che ha tolto il respiro. E all’uscita il silenzio era assordante. Sguardi bassi, occhi gonfi. lacrime che rigavano i volti.