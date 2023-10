Offese sui social contro il sindaco

Offese sui social al sindaco Vivarelli Colonna dopo la sua reazione alle scritte "No Vax" alla scuola di via Einaudi. A denunciarlo, con tanto di foto è lui stesso dal proprio profilo Facebook. "Da diverse ore – scrive – ricevo insulti per aver difeso la scuola di via Einaudi, imbrattata da alcuni balordi che hanno scelto l’oscurità per agire, come ratti. Hanno farcito l’istituto di scritte deliranti, no vax. Ora sono diventato il loro bersaglio. A questi personaggi antidemocratici, analfabeti, violenti, va tutto il mio disprezzo. Ovviamente gireremo alla Procura i contenuti offensivi. Resto fermamente convinto che muoversi di notte per imbrattare un edificio, una scuola pubblica, sia un comportamento vile, vergognoso, inaccettabile. Mi dispiace per voi, cari fenomeni da tastiera: non sarete mai dei veri uomini. Siete condannati a una vita misera, fatta di muri imbrattati la notte e insulti vergati da dietro lo schermo di un cellulare. Mi fate pena".