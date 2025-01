Occhio alle truffe, i consigli dei carabinieri

MASSA MARITTIMA

Si è conclusa una nuova campagna informativa per fornire ai cittadini consigli pratici su come prevenire le truffe e i furti a danno delle fasce più deboli della popolazione, in particolare gli anziani che vivono da soli. Sono stati organizzati dal Comune con la collaborazione dei Carabinieri sei pomeriggi di incontro tutti molto partecipati.

Il Comune di Massa Marittima ringrazia il capitano e i carabinieri della Tenenza di Massa Marittima che con la loro presenza hanno potuto interagire con i cittadini presenti informandoli sulle pratiche più diffuse in materia di truffe e furti e dando consigli utili per difendersi. Non è la prima volta che vengono organizzate iniziative di questo genere. Il capitano Luca Giannetti ricorda che nel caso di comportamenti sospetti la cosa migliore da fare è chiamare il 112.