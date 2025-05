Oasi del Wwf. I suoni della natura diventano musica

Domani alle 17 nel Centro di educazione ambientale ’Peccei’ nel Casale della Giannella nell’Oasi Wwf Laguna di Orbetello, si terranno una conferenza su ’Bioacustica e biodiverstà’ e poi, a seguire’ il concerto ’Breath of the World’. Si tratta di un progetto artistico che invita il pubblico a riscoprire la bellezza dei paesaggi sonori naturali, trasformando l’ascolto della natura in una vera e propria esperienza musicale. Il quintetto di musicisti che compone l’ensemble Birds esplora i paesaggi sonori italiani, cercando di catturare la loro essenza attraverso la musica, creando un ponte tra il mondo naturale e quello umano.

"In un’epoca in cui il rumore artificiale sovrasta spesso i suoni naturali – dicono gli organizzatori –, il progetto ci invita a fermarci e ad ascoltare con attenzione i suoni che ci circondano: il canto degli uccelli, il fruscio delle foglie, il rumore di un ruscello che scorre. Questi suoni, sebbene spesso sovrastati dalla frenesia quotidiana, sono un patrimonio inestimabile che racconta storie di un passato lontano e ci connette profondamente con la terra".

Attraverso l’improvvisazione e la composizione originale, ’Breath of the World’ trasforma questi suoni naturali in musica, creando un’esperienza coinvolgente e immersiva che porta il pubblico a riflettere sulla nostra relazione con il mondo che ci circonda.

I musicisti Tommaso Iacoviello (tromba), Nazareno Caputo (vibrafono), Ferdinando Romano (contrabbasso), Nicolò Francesco Faraglia (chitarra), Saverio Cacopardi (batteria), esplorano e reinterpretano i suoni naturali con la loro sensibilità artistica, rendendo ogni performance unica e potente. In questo modo, il progetto non è solo un viaggio musicale, ma anche un invito a proteggere i paesaggi sonori ea riscoprire l’importanza dell’ascolto nella nostra vita quotidiana.

Sia la conferenza che il concerto sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terranno all’interno e all’esterno del Casale della Giannella, a Orbetello. Prima del concerto sarà possibile visitare la mostra sugli animali selvatici delle Oasi Wwf Laguna di Orbetello e Lago di Burano. Per informazioni 388 423 1098.