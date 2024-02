Nuovo sistema di illuminazione nei vicoli Massaini e Porte

Oggi alle 18, nel centro storico di Massa Marittima si accendono le luci di Vicolo Massaini e Vicolo Porte: il Comune e il Centro Commerciale Naturale invitano la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione. L’appuntamento è davanti al Palazzo comunale dove sarà allestito anche un piccolo buffet. Saranno presenti i progettisti che hanno realizzato l’intervento. "Il progetto – spiega Grazia Gucci, assessore comunale alle Attività Produttive e al Commercio – rappresenta l’azione centrale di un più ampio intervento di rigenerazione degli spazi urbani del centro storico, che il Comune di Massa Marittima sta portando avanti". "Per valorizzare vicolo Porte e vicolo Massaini è stato progettato un sistema di illuminazione scenografica a basso impatto energetico in grado di creare un suggestivo gioco di luci – chiude –. Questi vicoli, che tra l’altro ospitano ristoranti e altre attività, acquisteranno un fascino particolare, regalando nuove visuali in grado di attrarre lo sguardo".