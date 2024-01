Nuovo romanzo: "Mistral", misteri lungo la costa

Una nuova indagine per Dante Baldini, l’investigatore privato nato dalla penna di Riccardo Bruni, giornalista de La Nazione e autore di romanzi gialli. Si intitola ‘Mistral’, in uscita oggi per Indomitus Publishing, il nuovo romanzo dell’autore orbetellano che per le storie del ciclo dell’investigatore Baldini ha inventato non solo nuovi personaggi ma anche un’intera città.

"Rocca Tirrenica è una città immaginaria della costa toscana – spiega Bruni – che ho costruito rimettendo insieme i pezzi dei vari luoghi che ho frequentato quotidianamente per diversi anni come giornalista. C’è un po’ di Grosseto, di Follonica e, ovviamente, della Costa d’Argento". In questo secondo romanzo Baldini indaga sulla scomparsa di una donna, Anaïs Dumont. I peggiori sospetti si sono concentrati su suo marito, il grande scrittore Curzio Melis, ma le prove a suo carico non sono sufficienti e la Procura si ferma. Alla figlia di Melis, però, non basta. E dopo aver trovato tra i beni dissequestrati qualcosa che potrebbe collegare la scomparsa di Anì alla storia di un’altra donna, Nadia, si rivolge a Baldini, che inoltrandosi tra i segreti del litorale toscano scopre una storia molto più complessa nella quale si intrecciano prostituzione, traffici illeciti e riciclaggio di denaro sporco.

Bruni ha all’attivo tredici romanzi, un numero imprecisato di racconti e collaborazioni varie. Alcuni suoi titoli sono stati anche tradotti all’estero, mentre per Storytel stanno uscendo in versione audiobook. Sulla scrittura, cura seminari e incontri, dedicati in particolare al giallo, come quelli creati in collaborazione con la Scuola di fumetto e scrittura di Siena. "Credo che questo genere letterario – spiega – sia una chiave straordinariamente efficace per indagare il nostro presente. Sia quello che siamo come società, sia quello che siamo come individui. Perché ci porta a esplorare i nostri lati oscuri". Nei suoi romanzi il tono è spesso ironico e accompagnato di solito da citazioni musicali, come a suggerire una colonna sonora per le sue storie, e più in generale da elementi di cultura pop.