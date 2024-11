Nuovo piano strutturale. Approvazione in consiglio poi ci saranno le osservazioni

Il nuovo piano strutturale del Comune di Monte Argentario approda in consiglio comunale per la sua adozione. L’ente porterà il documento in assise venerdì 8 alle 9, arrivando a un passo importante verso l’approvazione definitiva che arriverà però tra qualche mese. L’iter, infatti, prevede che dall’adozione si passerà alla pubblicazione sul Burt, dopodiché partirà il periodo di 60 giorni per le osservazioni dei soggetti pubblici e privati. "Ce ne aspettiamo tante e possono essere fatte da cittadini, associazioni e gruppi di pubblico interesse o anche enti come la Regione, Soprintendenza e altri. Dovremo obbligatoriamente rispondere a tutte – spiega il sindaco Arturo Cerulli –. Ci vorrà del tempo, ma da quel punto si arriverà all’approvazione del documento, procedendo poi alle cose previste. Specifico che anche il Comune potrà fare delle osservazioni rispetto a quanto previsto dallo studio che ha redatto il piano. Nella parte strutturale, che è quella che adotteremo l’8, si parlerà anche di ex Aeronautica, con la divisione fra la parte urbana e quella extraurbana. Un piano che abbiamo avviato nel 2017 e redatto dall’architetto Silvia Viviani, che riguarda soprattutto parcheggi, viabilità, alberghi, ma non sono previste nuove costruzioni di abitazioni. Uno strumento urbanistico che tende a dare indicazioni per risolvere i vari problemi". Nel consiglio comunale successivo, che si dovrebbe tenere invece il 19 novembre, verrà adottato il piano operativo, che è quello che entra più nello specifico. "Sono entrambi documenti importantissimi che abbiamo portato avanti insieme e sono entrambi pronti – aggiunge Cerulli –, per una questione di trasmissione dati li dobbiamo fare in due sedute diverse". Tra i punti nell’assise di venerdì ci sarà anche il piano attuativo di Villa Destino, la trasformazione del diritto di superficie in proprietà nella zona peep "Pozzarello - condominio Argentiera", variazioni al dup e al bilancio di previsione, l’autorizzazione al rilascio della fideiussione a garanzia del finanziamento al Tennis Club per la realizzazione della copertura di un campo da padel e la sistemazione della pavimentazione dell’impianto di via del Campone, il programma 2025 dell’azienda speciale Ama e il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze.

Andrea Capitani