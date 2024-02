Nuovo general manager dell’Hotel Il Pellicano: è Angelo Maria Russo

Angelo Maria Russo è il nuovo general manager dell’Hotel Il Pellicano. Dopo aver ricoperto con successo il ruolo di resort manager per due anni Russo, dalla stagione 2024, sarà il nuovo general manager dell’iconico hotel di Porto Ercole. Ha portato nel mondo Pellicano un’esperienza frutto di anni di lavoro nel settore, con diversi incarichi come il ruolo di "deputy director of operations" al Bauer Palazzo di Venezia e vice direttore al Qc Termeroma Spa & Resort di Fiumicino. "Ringrazio il gruppo per avermi dato la fiducia e la possibilità di esprimermi e di poter crescere – commenta Angelo Maria Russo – e, dopo due anni intensi e ricchi di soddisfazioni, sono felice di poter continuare a contribuire con il mio lavoro allo sviluppo e al successo dell’Hotel Il Pellicano". La promozione di Angelo Maria Russo rispecchia la filosofia aziendale del Gruppo Pellicano Hotels, "che da sempre punta e investe sulle preziose risorse interne dando loro l’opportunità di crescere e affermarsi", dicono dall’azienda. L’apertura del lussuoso resort di Porto Ercole avverrà il prossimo 9 aprile. La Pellicano Hotels inoltre gestisce tre degli alberghi più leggendari d’Italia, dove il lusso è discreto e senza tempo. L’Hotel Il Pellicano è un rifugio a 5 stelle a Porto Ercole, che affaccia su una baia incontaminata e offre 50 camere e suite. La Posta Vecchia Hotel, casa di imperatori romani e storica residenza privata di Jean Paul Getty, è un hotel di lusso di 20 camere e suite, a 30 minuti da Roma. Il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa è un hotel 5 stelle a Ischia, con 48 camere e suite adagiate in 7 ettari di macchia mediterranea. Questo è inoltre un momento particolare per l’azienda, dopo aver stretto una partnership con Aermont Capital per la crescita del gruppo, una collaborazione strategica con l’azienda di gestione patrimoniale indipendente focalizzata sugli investimenti immobiliari e correlati in Europa.

a.c.