Nuovo Comandante Ufficio Circondariale Marittimo Monte Argentario: Balsamo

Emozionante cerimonia di cambio del comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano. Ieri mattina, nel piazzale dell’edificio di via Civinini, il tenente di vascello Luigi Buta ha ceduto il suo incarico al pari grado Francesco Luigi Balsamo, sotto la supervisione del contrammiraglio Gaetano Angora, direttore marittimo della Toscana, di fronte a tutte le autorità civili e militari del territorio, compreso il prefetto Paola Berardini. Luigi Buta, dopo i due anni a Porto Santo Stefano, prenderà incarico nella sede del comando generale di Roma, mentre Francesco Luigi Balsamo ne prenderà il posto. Toccante il saluto dell’ormai ex comandante Buta. "Si conclude un’esperienza gratificante, saluto quanti l’hanno condivisa con me – ha detto –. Questo comando resterà tra i miei ricordi più belli. Cito una data in particolare, quella dell’incidente del 23 luglio 2022, che ha segnato il mio percorso e la mia vita di uomo, rendendomi consapevole dell’importanza dell’impegno che portiamo avanti con amore per la salvezza delle vite umane. Non dimenticherò chi ci sostenne e ci supportò. Tra le molteplici operazioni ho avuto conferma della professionalità del mio equipaggio composto da uomini e donne straordinari, esprimo la mia gratitudine. Orgoglioso di essere stato il comandante di questo Ufficio, porgo gli auguri di proficuo lavoro al comandante Balsamo. Un ringraziamento anche alla direzione marittima di Livorno, ai miei genitori, a Eleonora, Martina e Alice, le donne della mia vita". Pronto a sostituirlo il comandante Balsamo. "Con il cuore pieno di orgoglio raccolgo l’incarico di comandante e ringrazio per la fiducia – le sue prime parole –. Assicuro la mia assoluta lealtà e dedizione e pieno impegno. Dedicherò tutto me stesso al prestigioso incarico, con grande riconoscenza al comandante Buta a cui auguro venti favorevoli per l’impegno al comando generale".

Andrea Capitani