Nuovo Cinema Tirreno. Tre film in programma da oggi a domenica

Tre i film in programma da oggi a domenica al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige: "Berlinguer" di Andrea Segre, "Giurato numero 2" di Clint Eastwood e la serie animata "Flow. Un mondo da salvare" (nella foto) di Gints Zilbalodis. Il primo film sarà proiettato oggi alle 17.30, domani alle 16.30 e domenica alle 19.30; "Giurato numero 2" oggi alle 19.30 e alle 21.30 (in versione originale sottotitolata in italiano), domani alle 18.30 e alle 20.30 e domenica alle 17.30 e alle 21.30; il terzo, infine, sarà proiettato oggi e domenica alle 15.30.