Nuovo Cinema Tirreno. Prime visioni e classici natalizi

Più che in famiglia, saranno feste al cinema quelle che andranno in scena a Capalbio. Da mercoledì al 6 gennaio, infatti, il Nuovo Cinema Tirreno ha previsto un ricco calendario di prime visioni e una rassegna di cult natalizi per animare le giornate dei residenti capalbiesi e dei visitatori.

Tre i film in prima visione attesissimi per queste feste: "Io e te dobbiamo parlare" di Alessandro Siani, "Conclave" di Edward Berger e "Diamanti" di Ferzan Ozpetek. Tra i cult natalizi spiccano, invece, "Nightmare before Christmas" di Henry Selick, "A Christmas Carol" di Robert Zemeckis e "La storia infinita" di Wolfgang Peterson.

Al Nuovo Cinema Tirreno sono in vendita, infine, gli abbonamenti a prezzi speciali per cinque o dieci ingressi, acquistabili fino al 7 gennaio e utilizzabili dal 7 gennaio al 31 maggio.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it. I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per acquistare i buoni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].