Nuovo cinema Tirreno. Grandi film e anche degustazioni

Continua la programmazione al Nuovo cinema Tirreno . Si comincia questo weekend con "Un colpo di fortuna – Coup de chance" di Woody Allen che sarà proiettato oggi alle 17, domani alle 16.30, 18.30 e 21.30 e domenica alle 16.30 e 18.30. Il costo del biglietto sarà di 6 euro per i residenti nel comune di Capalbio e di 7,5 euro per i non residenti. Domani, inoltre, dalle 17.30, l’Azienda agricola Fratelli Barile offrirà una degustazione di vini bianchi per gli spettatori.

Lunedì 25 e martedì 26 dicembre, invece, sarà proiettato "Santocielo" di Ficarra e Picone; venerdì 29 e sabato 30 dicembre ci sarà "Cento domeniche" di Antonio Albanese; mentre il 1°, il 5, il 6 e il 7 gennaio nel pomeriggio sarà proiettato "Wish" di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn e la sera "Napoleon" di Ridley Scott. "Prosegue il forte legame – dice Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio – tra Capalbio e il cinema d’autore. Dopo l’ottima partenza della stagione invernale con ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi, presentiamo un calendario che spazierà dal cinema italiano a quello americano".