Nuovo assetto in Giunta. Assegnazione delle deleghe

FOLLONICANuovo assetto per la giunta Buoncristiani, a seguito dei recenti cambiamenti. Il sindaco ha le deleghe all’urbanistica, Carnevale, salute e sanità, partenariato pubblico privato, partecipate, politiche del mare e demanio, Meq. Il vicesindaco Danilo Baietti si occuperà di bilancio, politiche del personale, politiche ambientali e della sostenibilità, caccia, coordinamento obiettivi strategici del programma di governo, rapporti con il Consiglio comunale, politiche di coordinamento del rilancio e sviluppo economico, commercio e attività produttive. Stefania Turini mantiene politiche culturali, educative e giovanili, istruzione, politiche e programmazione degli eventi, sistema ex Ilva (teatro, Magma e Fonderia), cimitero. Giorgio Poggetti seguirà patrimonio, promozione della cultura della legalità, politiche della sicurezza, lavori pubblici e manutenzioni, protezione civile, Polizia municipale.Entra in giunta Azzurra Droghini con turismo e politiche di ambito, marketing territoriale, contratto di fiume, coordinamento parchi territoriali, comunicazione e partecipazione, pari opportunità, politiche di tutela e cura degli animali e sport.Nuovo ingresso anche per Sandro Marrini con piano urbano della mobilità sostenibile e parcheggi, innovazione digitale e tecnologica, welfare – Politiche sociali e nuove politiche dell’abitare, terzo settore, fondi europei e Pnrr, decoro urbano, illuminazione, verde pubblico e gestione delle acque di pioggia e depurazione. I consiglieri delegati mantengono le seguenti deleghe: Metello Ricceri accessibilità della città e Alberto Aloisi, rapporti istituzionali con mondo balneare. "Do il benvenuto ai due nuovi assessori, Droghini e Marrini, e auguro loro buon lavoro – dice il sindaco Matteo Buoncristiani -: ho apportato anche alcune modifiche alle altre deleghe, senza stravolgimenti ma tenendo conto anche della nuova organizzazione dell’Ente, facendo ordine tra i vari settori. Penso al patrimonio e ai lavori pubblici, così come al turismo e allo sport, per fare degli esempi concreti. Mantengo invece il demanio in vista dell’estate e per gestire personalmente la situazione delle spiagge".