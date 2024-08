Nuovo appuntamento a Rispescia. Festambiente, sempre avanti

Mentre si festeggia con musica, aggregazione e momenti conviviali, dall’altra parte questa felicità porta avanti una vera battaglia, quella ambientale. Tutela, rispetto e sviluppo comune come "armi" per arrivare ad un modello di sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio riflettendo sulle sfide legate alla gestione.

Torna così Festambiente, l’eco-festival giunto alla trentaseiesima edizione, in programma da martedì a domenica 11 a Rispescia. Un festival di caratura nazionale improntato su due aspetti ricorrenti e cruciali degli ultimi anni: ecologia e pace. Tra i protagonisti della scena musicale di questa edizione, i Modena City Ramblers, Valerio Lundini, i Vazzanikki, Piero Pelù e Ginevra Di Marco con il progetto musicale di Francesco Magnelli "Stazioni lunari". E poi il filosofo della scienza, Telmo Pievani, con la Banda Osiris e i Quartiere Coffee, Tonino Carotone, i Mellow Mood, I matti delle Giuncaie e molti altri. All’insegna della sostenibilità non poteva mancare anche il Distretto Biologico della Maremma Toscana.

Grande spazio sarà dedicato al contrasto all’illegalità ambientale, all’agroecologia, all’agrivolotaico, all’economia circolare, alle aree protette, alle buone pratiche territoriali e ai progetti per comunità sempre più green.

La presentazione del festival si è tenuta ieri nella sala consiliare del Comune grossetano.

"Vogliamo regalare pillole di spensieratezza ma allo stesso tempo – dice Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente segreteria nazionale Legambiente – trattare temi importanti e progetti che un giorno ci auguriamo possano diventare realtà. Non basta avere una Maremma così bella, dobbiamo impegnarci affinché sia sempre più sostenibile".

"La bellezza della nostra Maremma non è scontata – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, ma deve essere mantenuta e tutelata. Per la nostra terra le energie rinnovabili sono importanti e vanno sostituite quelle e dannose per l’uomo. L’amministrazione è vicina a chi questa battaglia la fa giornalmente".

"Venerdì 9 agosto, alle 19.30 – dice il presidente Banca Tema Francesco Carri – ci sarà un dibattito su ’Sviluppo economico sostenibile Esg e comunità’".

"È una finestra sul futuro – dice Silone Rusci, presidente del parco della Maremma –-, tanti argomenti ancora attuali venivano trattati già molto tempo fa. Vent’anni fa Festambiente parlava dell’attualità che viviamo e quest’anno farà lo stesso con argomenti dei futuri anni. Parleremo anche del granchio blu e dei chirotteri, portandone alcuni recuperati per far comprendere le loro fragilità e la non pericolosità".

Maria Vittoria Gaviano