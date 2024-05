Nuovi vertici alla Croce Rossa di Grosseto. Stefania Ricci è stata eletta presidente

Nuovo vertice per il Comitato della Croce rossa di Grosseto dopo le elezionidi domenica scorsa. E con un netto risultato i volontari hanno eletto Stefania Ricci nuovo presidente. Insieme a Stefania Ricci sono stati scelti, come consiglieri, Severo Severi, Marco Costanzo, Marco Pennetta e Valerio Veneziano come consigliere Giovane. Imprenditrice grossetana di successo, Stefania Ricci è la proprietaria dell’Aurelia Antica Shopping Center, da anni svolge il suo servizio come volontaria della Croce Rossa rivestendo anche il ruolo di responsabile dell’Area 6-Sviluppo.

"Sono onorata – ha dichiarato la neo presidente – della piena fiducia che è stata dimostrata a me e a tutti i componenti della mia lista. L’occasione mi è gradita per ringraziare i candidati tutti che, con vero spirito di servizio, si sono messi a disposizione. Ringraziamenti particolari – prosegue Ricci – vanno al presidente Hubert Corsi, per gli insegnamenti che ci lascia e ai quali daremo continuità e innovazione". Hubert Corsi è stato presidente per tanti anni e questa volta ha deciso di non ricandidarsi.

"Voglio ringraziare – ha proseguito Stefania Riccio – anche tutti i volontari e i nostri dipendenti, senza la cui disponibilità di tempo la Croce Rossa non sarebbe quello che è. Pur consapevoli del compito che ci aspetta, ci dedicheremo con responsabilità, meticolosità e partecipazione per dare continuità al lavoro sin qui svolto, con l’obiettivo di rendere il nostro Comitato unito e sinergico nel raggiungimento continuo della mission dell’associazione".